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Дурасов Федор Савельевич

Место рождения

Мысово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1714 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысово, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 29 об
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дурасов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Дурасова Варвара Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 29 об
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Дурасов Иван Федорович

Мать ребёнка: Дурасова Варвара Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дурасова Варвара Яковлевна

Смерть
До 1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот