Дурасов Федор Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 29 об
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Дурасов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Дурасова Варвара Яковлевна
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 29 об
Рождение ребёнка
Около 1742
Мать ребёнка: Дурасова Варвара Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот