Дурасова Варвара Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1714
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Копосова, дер починок
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Дурасов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Дурасов Федор Савельевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 29 об
Место жительства
С 1740
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Дурасов Федор Савельевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Смерть
1782
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот