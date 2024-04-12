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Дурасова Варвара Яковлевна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Копосова, дер починок
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Дурасов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 29 об
Место жительства
С 1740
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Дурасов Иван Федорович

Отец ребёнка: Дурасов Федор Савельевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурасов Федор Савельевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 лист
Смерть
1782
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 100 оборот
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