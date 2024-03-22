Ульянова (Бланк) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1835 ст.
Дата смерти?.07.1916
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1835 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Бланк Анна Ивановна
Место жительства
С 1845 по 1848
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
25.08.1863
Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.
Дочь: Елизарова-Ульянова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1866 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1870
Сын: Ленин Владимир Ильич
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.1871 ст.
Дочь: Ульянова Ольга Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1874 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1878 ст.
Дочь: Ульянова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич
Смерть
?.07.1916