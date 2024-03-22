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Ульянова (Бланк) Мария Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.02.1835 ст.

Дата смерти

?.07.1916

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1835 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бланк Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1845 по 1848
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
25.08.1863

Муж: Ульянов Илья Николаевич

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Дочь: Елизарова-Ульянова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1866 ст.

Сын: Ульянов Александр Ильич

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1870

Сын: Ленин Владимир Ильич

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1871 ст.

Дочь: Ульянова Ольга Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1874 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1878 ст.

Дочь: Ульянова Мария Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов Илья Николаевич

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
?.07.1916
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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