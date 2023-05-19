Ульянов Илья Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1831 ст.
Дата смерти12.01.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1831 ст.
Образование
1850
Окончил Астраханскую гимназию с серебряной медалью.
Образование
1854
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил физико-математический факультет Казанского университета.
Бракосочетание
25.08.1863
Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.
Дочь: Елизарова-Ульянова Анна Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Рождение ребёнка
31.03.1866 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Работа или профессия
1869
Инспектор народных училищ Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
22.04.1870
Сын: Ленин Владимир Ильич
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Рождение ребёнка
04.11.1871 ст.
Дочь: Ульянова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Рождение ребёнка
04.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Работа или профессия
1874
Директор народных училищ Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
06.02.1878 ст.
Дочь: Ульянова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна
Смерть
12.01.1886 ст.