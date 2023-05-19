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Ульянов Илья Николаевич

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

19.07.1831 ст.

Дата смерти

12.01.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1831 ст.

Отец: Ульянин Николай Васильевич

Мать: Ульянина Анна Алексеевна

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Образование
1850
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Окончил Астраханскую гимназию с серебряной медалью.
Образование
1854
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Окончил физико-математический факультет Казанского университета.
Бракосочетание
25.08.1863

Жена: Ульянова Мария Александровна

Черемышево, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1864 ст.

Дочь: Елизарова-Ульянова Анна Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.03.1866 ст.

Сын: Ульянов Александр Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Работа или профессия
1869
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Инспектор народных училищ Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
22.04.1870

Сын: Ленин Владимир Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.11.1871 ст.

Дочь: Ульянова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.08.1874 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Работа или профессия
1874
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Директор народных училищ Симбирской губернии.
Рождение ребёнка
06.02.1878 ст.

Дочь: Ульянова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
12.01.1886 ст.
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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