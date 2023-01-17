Ульянов Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения31.03.1866 ст.
Дата смерти08.05.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1866 ст.
Образование
С 1874 по 1883
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Окончил Симбирскую классическую гимназию.
Образование
С 1883
Поступил на физико-математический факультет Санкт-Петурбургского университета.
Осуждение
19.04.1887
Приговорен к смертной казни как участник покушения на Александра ІІІ.
Смерть
08.05.1887 ст.
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область