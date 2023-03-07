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Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

22.04.1870

Дата смерти

21.01.1924

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870

Отец: Ульянов Илья Николаевич

Мать: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1870
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1887
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1889
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1893
Бракосочетание
10.07.1898 ст.

Жена: Крупская Надежда Константиновна

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1902
г. Лондон, Англия
Место жительства
С 1906
Финляндия
Место жительства
С 1908
г. Париж, Франция
Место жительства
По 1917
Швейцария
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.01.1924
Горки Ленинские, Ленинский муниципальный район, Московская область
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