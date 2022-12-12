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Ульянова Мария Ильинична

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

06.02.1878 ст.

Дата смерти

12.06.1937 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1878 ст.

Отец: Ульянов Илья Николаевич

Мать: Ульянова Мария Александровна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1912 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Нахождение в ссылке.
Место жительства
1914
Раскопино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.06.1937 ст.
Москва, город федерального значения Москва
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