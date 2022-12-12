Ульянова Мария Ильинична
Место рождения
Дата рождения06.02.1878 ст.
Дата смерти12.06.1937 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1878 ст.
Место жительства
С 1912 по 1914
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Нахождение в ссылке.
Место жительства
1914
Раскопино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
12.06.1937 ст.
Москва, город федерального значения Москва