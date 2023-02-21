Бланк (Гроссшопф) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1835 ст.
Дочь: Ульянова Мария Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
1838