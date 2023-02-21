Бланк (Гроссшопф) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк (Гроссшопф) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1835 ст.

Дочь: Ульянова Мария Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1838
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