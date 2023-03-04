Шихов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шихов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шихова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шихов Луппа Иванович
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова
Смерть
1843
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шихова Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова