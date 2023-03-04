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Шихов Иван Павлович

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шихов Павел Тимофеевич

Мать: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шихова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шихов Луппа Иванович

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шихов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шихов Платон Иванович

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1843
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шихова Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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