Шихова Евдокия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евдокия Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шихов Савва Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шихов Иван Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шихов Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шихов Захар Павлович

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Устина Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрона Павловна

Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Павел Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния