Шихова Евдокия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шихов Савва Павлович
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шихов Иван Павлович
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шихов Захар Павлович
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Устина Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрона Павловна
Отец ребёнка: Шихов Павел Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816