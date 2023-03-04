Шихов Павел Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шихов Савва Павлович
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Шихова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1805
Сын: Шихов Иван Павлович
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1812
Сын: Шихов Захар Павлович
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Шихова) Устина Павловна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Шихова) Матрона Павловна
Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева
Смерть
1834