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Шихов Павел Тимофеевич

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1768

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шихов Тимофей Андреевич

Мать: Шихова (Ерофеева) Анна Филипова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Шихов Савва Павлович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Тимофей Павлович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Шихова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Шихов Иван Павлович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шихов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Шихов Захар Павлович

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Шихова) Устина Павловна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Шихова) Матрона Павловна

Мать ребёнка: Шихова Евдокия Кондратьева

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
1834
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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