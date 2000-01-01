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Шихов Тимофей Андреевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шихов Андрей Лазарев

Мать: Шихова Дарья Никонова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
13.06.1755 ст.

Жена: Шихова Анна Филипова

д. Репные (Репинская)
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Истобенского оброчного стана дер. Репинской крест. отрок невеста Быстрицкой волости Быстрицкого Николаевского априхода дер. Колинской крест. Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Черных Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Шихов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
д. Репные (Репинская)
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