Шихов Тимофей Андреевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Шихов Андрей Лазарев
Мать: Шихова Дарья Никонова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
13.06.1755 ст.
Жена: Шихова Анна Филипова
д. Репные (Репинская)
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Истобенского оброчного стана дер. Репинской крест. отрок невеста Быстрицкой волости Быстрицкого Николаевского априхода дер. Колинской крест. Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Черных Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Шихова Анна Филипова
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1756
д. Репные (Репинская)