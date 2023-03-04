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Шихов Андрей Лазарев

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1710

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Шихов Лазар .

Мать: не указана

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Дарья Никонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Шихов Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шихов Прохор Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шихов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова

Рождение ребёнка
08.04.1760 ст.

Дочь: (Шихова) Гликерия Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова

Смерть
До 1779
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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