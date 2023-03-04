Шихов Андрей Лазарев
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Шихов Лазар .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Дарья Никонова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова
Рождение ребёнка
08.04.1760 ст.
Дочь: (Шихова) Гликерия Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Дарья Никонова
Смерть
До 1779