Шихов Лазар .
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Обший Репные
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1710
Сын: Шихов Андрей Лазарев
Мать ребёнка: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1728
Сын: Шихов Никита Лазарев
Мать ребёнка: не указана
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)