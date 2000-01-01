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Шихов Никита Лазарев

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1728

Дата смерти

27.02.1782 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Шихов Лазар .

Мать: не указана

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Никита Никитин

Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шихов Пётр Никитин

Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мариана Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
27.02.1782 ст.
1782г. (смерть 60 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 записан в починке Новорасчисного
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