Шихов Никита Лазарев
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1728
Дата смерти27.02.1782 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Шихов Лазар .
Мать: не указана
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шихов Никита Никитин
Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шихов Пётр Никитин
Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Шихова Мариана Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
27.02.1782 ст.
1782г. (смерть 60 лет) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1011 записан в починке Новорасчисного