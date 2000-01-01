Шихов Пётр Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Пётр Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Шихов Никита Лазарев

Мать: Шихова Мариана Емельяновна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Шихова Степанида Никифорова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Софья Петровна

Мать ребёнка: Шихова Мелания Радионова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шихов Миня Петрович

Мать ребёнка: Шихова Мелания Радионова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Мелания Радионова

д. Репные (Репинская)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Степанида Никифорова

д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1813
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