Шихов Пётр Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Шихов Никита Лазарев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Шихова Степанида Никифорова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Софья Петровна
Мать ребёнка: Шихова Мелания Радионова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шихов Миня Петрович
Мать ребёнка: Шихова Мелания Радионова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Мелания Радионова
д. Репные (Репинская)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1813