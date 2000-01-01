Шихова Мариана Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Мариана Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Никита Никитин

Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1757

Сын: Шихов Пётр Никитин

Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Никита Лазарев

Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1779
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