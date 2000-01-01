Шихова Мариана Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Шихов Никита Никитин
Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шихов Пётр Никитин
Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Лазарев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Никита Лазарев
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1779