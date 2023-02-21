Шихов Никита Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Никита Никитин

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1751

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Шихов Никита Лазарев

Мать: Шихова Мариана Емельяновна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шишкина Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Шихов Сила Никитин

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Пелагея Герасимова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1812
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