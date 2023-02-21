Шихов Никита Никитин
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1751
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Шихов Никита Лазарев
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шишкина Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шихов Сила Никитин
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Шихова Пелагея Герасимова
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1812