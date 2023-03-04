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Шихов Сила Никитин

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Шихов Никита Никитин

Мать: Шихова Пелагея Герасимова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1800 ст.

Жена: Шихова Авдотия

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
1800 г. МК с. Камешницкое (отрок дер. Репинской/того же прихода поч. Над Афонинским озером крест. Филимона ? дочь Евдокия/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шихов Фёдор Силович

Мать ребёнка: Шихова Авдотия

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шихов Моисей Силович

Мать ребёнка: Шихова Авдотия

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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