Шихов Сила Никитин
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Шихов Никита Никитин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1800 ст.
Жена: Шихова Авдотия
1800 г. МК с. Камешницкое (отрок дер. Репинской/того же прихода поч. Над Афонинским озером крест. Филимона ? дочь Евдокия/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шихов Фёдор Силович
Мать ребёнка: Шихова Авдотия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шихов Моисей Силович
Мать ребёнка: Шихова Авдотия
Смерть
Неизвестно