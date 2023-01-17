Шихова (?) Пелагея Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шишкина Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шихов Сила Никитин
Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин
Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Никита Никитин
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно