Шихова (?) Пелагея Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Пелагея Герасимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шишкина Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1771

Сын: Шихов Сила Никитин

Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Шихов Никита Никитин

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Никита Никитин

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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