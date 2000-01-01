Шихова Авдотия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1800 ст.
Муж: Шихов Сила Никитин
д. Репные (Репинская)
1800 г. МК с. Камешницкое (отрок дер. Репинской/того же прихода поч. Над Афонинским озером крест. Филимона ? дочь Евдокия/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шихов Фёдор Силович
Отец ребёнка: Шихов Сила Никитин
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шихов Моисей Силович
Отец ребёнка: Шихов Сила Никитин
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1816
д. Репные (Репинская)