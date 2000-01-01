Шихова Авдотия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Авдотия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1800 ст.

Муж: Шихов Сила Никитин

д. Репные (Репинская)
1800 г. МК с. Камешницкое (отрок дер. Репинской/того же прихода поч. Над Афонинским озером крест. Филимона ? дочь Евдокия/оба первым) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шихов Фёдор Силович

Отец ребёнка: Шихов Сила Никитин

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Шихов Моисей Силович

Отец ребёнка: Шихов Сила Никитин

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1816
д. Репные (Репинская)
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