Шихов Моисей Силович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Моисей Силович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1817

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Шихов Сила Никитин

Мать: Шихова Авдотия

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Моисеевна

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Артемьева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Константин Моисеевич

Мать ребёнка: Шихова Ульяна Артемьева

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ульяна Артемьева

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1843
д. Репные (Репинская)
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