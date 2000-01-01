Шихов Константин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Константин Моисеевич

Шихов Константин Моисеевич

avatar

Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1843

Дата смерти

09.11.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Шихов Моисей Силович

Мать: Шихова Ульяна Артемьева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1875

Сын: Шихов Степан Константинович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шихов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.11.1884

Сын: Шихов Иосиф Константинович

Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Наталия Трофимова

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
09.11.1886
д. Репные (Репинская)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close