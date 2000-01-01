Шихов Константин Моисеевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1843
Дата смерти09.11.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Шихов Моисей Силович
Мать: Шихова Ульяна Артемьева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шихов Степан Константинович
Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шихов Михаил Константинович
Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.11.1884
Сын: Шихов Иосиф Константинович
Мать ребёнка: Шихова Наталия Трофимова
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Наталия Трофимова
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
09.11.1886
д. Репные (Репинская)