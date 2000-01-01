Шихова (?) Наталия Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Наталия Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Шихов Степан Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шихов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.11.1884

Сын: Шихов Иосиф Константинович

Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Константин Моисеевич

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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