Шихова (?) Наталия Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Шихов Степан Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шихов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
03.11.1884
Сын: Шихов Иосиф Константинович
Отец ребёнка: Шихов Константин Моисеевич
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)