Шихова (?) Ульяна Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Ульяна Артемьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Моисеевна

Отец ребёнка: Шихов Моисей Силович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Шихов Константин Моисеевич

Отец ребёнка: Шихов Моисей Силович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Моисей Силович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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