Шихова Дарья Никонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Андрей Лазарев
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев
Рождение ребёнка
08.04.1760 ст.
Дочь: (Шихова) Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев
Смерть
1788