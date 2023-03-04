Шихова Дарья Никонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Дарья Никонова

Шихова Дарья Никонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Андрей Лазарев

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1738

Сын: Шихов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шихов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Шихов Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шихов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев

Рождение ребёнка
08.04.1760 ст.

Дочь: (Шихова) Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Лазарев

Смерть
1788
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.