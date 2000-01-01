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Шихов Фёдор Андреевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1788

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Шихов Андрей Лазарев

Мать: Шихова Дарья Никонова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Жаворонова Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шихов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна

п. Ивана Палакина
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лисавия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна

п. Ивана Палакина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Гликерия Васильевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1788
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