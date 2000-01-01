Шихов Фёдор Андреевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Шихов Андрей Лазарев
Мать: Шихова Дарья Никонова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Жаворонова Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шихов Иван Фёдорович
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна
п. Ивана Палакина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лисавия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Васильевна
п. Ивана Палакина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1788