Шихова (?) Гликерия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (?) Гликерия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Жаворонова Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1774

Сын: Шихов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Софья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич

п. Ивана Палакина
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лисавия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич

п. Ивана Палакина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Фёдор Андреевич

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
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