Шихова (?) Гликерия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Жаворонова Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1774
Сын: Шихов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Софья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич
п. Ивана Палакина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лисавия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шихов Фёдор Андреевич
п. Ивана Палакина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно