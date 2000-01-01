Шихова (Ерофеева) Анна Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Ерофеева) Анна Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1755 ст.

Муж: Шихов Тимофей Андреевич

д. Репные (Репинская)
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Истобенского оброчного стана дер. Репинской крест. отрок невеста Быстрицкой волости Быстрицкого Николаевского априхода дер. Колинской крест. Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1758

Сын: Шихов Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Черных Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Шихов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1779
д. Репные (Репинская)
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