Шихова (Ерофеева) Анна Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1755 ст.
д. Репные (Репинская)
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Истобенского оброчного стана дер. Репинской крест. отрок невеста Быстрицкой волости Быстрицкого Николаевского априхода дер. Колинской крест. Фи... Показать все
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Черных Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Шихов Тимофей Андреевич
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1779
д. Репные (Репинская)