Шихов Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихов Пётр Тимофеевич

Шихов Пётр Тимофеевич

avatar

Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1758

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Шихов Тимофей Андреевич

Мать: Шихова Анна Филипова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шихова Мария Петровна

Мать ребёнка: Шихова Феврания Елестьева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Шихова Феодосия Иванова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Шихова Феврания Елестьева

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феодосия Иванова

д. Репные (Репинская)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Феврания Елестьева

д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1807
д. Репные (Репинская)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close