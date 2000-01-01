Шихов Пётр Тимофеевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1758
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Шихов Тимофей Андреевич
Мать: Шихова Анна Филипова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шихова Мария Петровна
Мать ребёнка: Шихова Феврания Елестьева
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Шихова Феодосия Иванова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Шихова Феврания Елестьева
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Феодосия Иванова
д. Репные (Репинская)
2 брак
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
1 брак
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1807
д. Репные (Репинская)