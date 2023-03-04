Шихова Феврания Елестьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Феврания Елестьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шихова Мария Петровна

Отец ребёнка: Шихов Пётр Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Шихов Пётр Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Пётр Тимофеевич

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1784
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния