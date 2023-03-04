Шихова Феврания Елестьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шихова Мария Петровна
Отец ребёнка: Шихов Пётр Тимофеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Шихов Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1784