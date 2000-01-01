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Шихов Дмитрий Павлович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шихов Павел Тимофеевич

Мать: Шихова Евдокия Кондратьева

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шихов Кельсин Дмитриевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шихов Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Шихова Дарья Ивановна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Дарья Ивановна

д. Репные (Репинская)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1850
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