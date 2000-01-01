Шихов Дмитрий Павлович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шихов Павел Тимофеевич
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шихова Дарья Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шихова Дарья Ивановна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Дарья Ивановна
д. Репные (Репинская)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
После 1850