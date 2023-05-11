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Шихов Андрей Иванович

Место рождения

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шихов Иван Павлович

Мать: Шихова Анастасия Миронова

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1859

Жена: Шихова Параскева Максимова

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Шихов Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Шихова Параскева Максимова

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Воробьёва Устина Андреевна

Мать ребёнка: Шихова Параскева Максимова

Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Орловский уезд, Вятская губерния
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