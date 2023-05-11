Шихов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шихов Иван Павлович
Бракосочетание
25.01.1859
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Шихов Пётр Андреевич
Мать ребёнка: Шихова Параскева Максимова
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Воробьёва Устина Андреевна
Мать ребёнка: Шихова Параскева Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно