Шихова (Синцова) Параскева Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (Синцова) Параскева Максимова

Шихова (Синцова) Параскева Максимова

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1859

Муж: Шихов Андрей Иванович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Шихов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
26.09.1864

Дочь: Воробьёва Устина Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close