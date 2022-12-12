Шихова (Синцова) Параскева Максимова
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1859
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Шихов Пётр Андреевич
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
26.09.1864
Дочь: Воробьёва Устина Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Иванович
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)