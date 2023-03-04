Шихова Анастасия Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Иван Павлович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Шихова Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шихов Луппа Иванович
Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шихова Неонила Ивановна
Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно