Шихова Анастасия Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Анастасия Миронова

Шихова Анастасия Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Шихова Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шихов Луппа Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шихов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шихов Платон Иванович

Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шихова Неонила Ивановна

Отец ребёнка: Шихов Иван Павлович

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.