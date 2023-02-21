Шихов Платон Иванович
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шихов Иван Павлович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
05.02.1856
Жена: Шихова Ирина Евсегнеевна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1860
Дочь: Мария Платоновна
Мать ребёнка: Шихова Ирина Евсегнеевна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)