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Шихов Платон Иванович

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шихов Иван Павлович

Мать: Шихова Анастасия Миронова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
05.02.1856

Жена: Шихова Ирина Евсегнеевна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1860

Дочь: Мария Платоновна

Мать ребёнка: Шихова Ирина Евсегнеевна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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