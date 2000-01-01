Шихова (Перминова) Ирина Евсегнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Перминова) Ирина Евсегнеевна

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Место рождения

п. Гудинский

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Перминов Евсегней Иванович

Мать: не указана

п. Гудинский
Бракосочетание
05.02.1856

Муж: Шихов Платон Иванович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1860

Дочь: Мария Платоновна

Отец ребёнка: Шихов Платон Иванович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
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