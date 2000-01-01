Шихова (Перминова) Ирина Евсегнеевна
Место рожденияп. Гудинский
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Перминов Евсегней Иванович
Мать: не указана
п. Гудинский
Бракосочетание
05.02.1856
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
23.03.1860
Дочь: Мария Платоновна
Отец ребёнка: Шихов Платон Иванович
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
Неизвестно
д. Репные (Репинская)