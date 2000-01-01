Шихова Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Анисия Ивановна

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.11.1886

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шихов Иван Павлович

Мать: Шихова Анастасия Миронова

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
12.05.1852

Муж: Шихов Висарион Гаврилович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Шихов Григорий Висарионович

Отец ребёнка: Шихов Висарион Гаврилович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
16.11.1886
д. Репные (Репинская)
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