Шихова Анисия Ивановна
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1825
Дата смерти16.11.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шихов Иван Павлович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
12.05.1852
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
19.01.1861
Сын: Шихов Григорий Висарионович
Отец ребёнка: Шихов Висарион Гаврилович
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
16.11.1886
д. Репные (Репинская)