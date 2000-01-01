Шихов Висарион Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.05.1852
Жена: Шихова Анисия Ивановна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
19.01.1861
Сын: Шихов Григорий Висарионович
Мать ребёнка: Шихова Анисия Ивановна
д. Репные (Репинская)
Работа или профессия
Неизвестно
уволен в запас
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1886
д. Репные (Репинская)