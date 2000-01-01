Шихов Висарион Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихов Висарион Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.05.1852

Жена: Шихова Анисия Ивановна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
19.01.1861

Сын: Шихов Григорий Висарионович

Мать ребёнка: Шихова Анисия Ивановна

д. Репные (Репинская)
Работа или профессия
Неизвестно
уволен в запас
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
До 1886
д. Репные (Репинская)
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