Утробин Анисим Игнатьевич
Место рожденияс. Богородское (Талоключинское), Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Дата рождения18.02.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Мать ребёнка: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна
Бракосочетание
27.01.1867
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Дочь: (Утробина) Меланья Анисимовна
Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
После 27.01.1867
Сын: Утробин Григорий Анисимович
Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Медведева (Ходырёва) Елена Прохоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 1877
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна
Мать ребёнка: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна
Смерть
Неизвестно