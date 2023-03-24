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Утробин Анисим Игнатьевич

Место рождения

с. Богородское (Талоключинское), Нолинский уезд, Вятская губерния, Российская Империя

Дата рождения

18.02.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1847

Отец: Утробин Игнат Иванович

Мать: Утробина Наталия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Мать ребёнка: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

Бракосочетание
27.01.1867

Жена: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Дочь: (Утробина) Меланья Анисимовна

Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Пётр Анисимович

Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Мирон Анисимович

Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
После 27.01.1867

Сын: Утробин Григорий Анисимович

Мать ребёнка: Утробина (Благодатских) Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Медведева (Ходырёва) Елена Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 1877

Жена: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна

Мать ребёнка: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

Смерть
Неизвестно

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