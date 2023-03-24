Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утробин Анисим Игнатьевич

Мать: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Сын: Шумиляст Валентин Семёнович

Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Дочь: (Шумиляс) Таисия Семёновна

Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Шумиляс Александр Семёнович

Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Шумиляс Николай Семёнович

Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: (Бахова) Пана (Прасковья) (?)

Отец ребёнка: Бахов ?

Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: (Бахова) Екатерина ?

Отец ребёнка: Бахов ?

Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Бахов Николай ?

Отец ребёнка: Бахов ?

Бракосочетание
После 1916

Муж: Бахов ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.