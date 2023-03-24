Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Сын: Шумиляст Валентин Семёнович
Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Дочь: (Шумиляс) Таисия Семёновна
Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Шумиляс Александр Семёнович
Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.09.1915
Сын: Шумиляс Николай Семёнович
Отец ребёнка: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: (Бахова) Пана (Прасковья) (?)
Отец ребёнка: Бахов ?
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: (Бахова) Екатерина ?
Отец ребёнка: Бахов ?
Рождение ребёнка
После 1916
Сын: Бахов Николай ?
Отец ребёнка: Бахов ?
Бракосочетание
После 1916
Муж: Бахов ?
Смерть
Неизвестно