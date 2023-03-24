Бахов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: (Бахова) Пана (Прасковья) (?)
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
После 1916
Дочь: (Бахова) Екатерина ?
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
После 1916
Сын: Бахов Николай ?
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Бракосочетание
После 1916
Смерть
Неизвестно