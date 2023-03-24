Бахов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: (Бахова) Пана (Прасковья) (?)

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
После 1916

Дочь: (Бахова) Екатерина ?

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
После 1916

Сын: Бахов Николай ?

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Бракосочетание
После 1916

Жена: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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