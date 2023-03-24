Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1870
Муж: Ходырёв Прохор
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Богданова Екатерина Анисимовна
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Бракосочетание
До 1877
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумиляс Варвара Анисимовна
Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич
Смерть
После 1877