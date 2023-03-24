Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1870

Муж: Ходырёв Прохор

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Богданова Екатерина Анисимовна

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Бракосочетание
До 1877

Муж: Утробин Анисим Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумиляс Варвара Анисимовна

Отец ребёнка: Утробин Анисим Игнатьевич

Смерть
После 1877
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