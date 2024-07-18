Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
10.01.1896
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1897 ст.
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.11.1899
Сын: Богданов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
29.11.1903
Дочь: (Богданова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.05.1905
Сын: Богданов Константин Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
18.08.1908
Сын: Богданов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
25.05.1912
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
23.08.1913
Сын: Богданов Александр Иванович
Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно