Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Утробин Анисим Игнатьевич

Мать: Утробина (Ходырёва) Анна Прокопьевна

Бракосочетание
10.01.1896

Муж: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.10.1896 ст.

Сын: Богданов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
01.11.1897 ст.

Сын: Богданов Косма Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.11.1899

Сын: Богданов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
26.12.1901 ст.

Сын: Богданов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.11.1903

Дочь: (Богданова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.05.1905

Сын: Богданов Константин Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.08.1908

Сын: Богданов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.05.1912

Сын: Богданов Иван Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1913

Сын: Богданов Александр Иванович

Отец ребёнка: Богданов Иван Яковлевич

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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