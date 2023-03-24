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Богданов Косма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1897 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.

Отец: Богданов Иван Яковлевич

Мать: Богданова (Утробина) Екатерина Анисимовна

Военная служба
С 1914 по 1917
Род войск: 244 Крастоставский пехотный полк Воинское звание: Рядовой
Бракосочетание
08.01.1916

Жена: Богданова (Фалеева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: (Богданова) Анна Космовна

Мать ребёнка: Богданова (Фалеева) Мария Ивановна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1919

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