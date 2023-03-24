Богданов Косма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1897 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1897 ст.
Военная служба
С 1914 по 1917
Род войск: 244 Крастоставский пехотный полк Воинское звание: Рядовой
Бракосочетание
08.01.1916
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: (Богданова) Анна Космовна
Мать ребёнка: Богданова (Фалеева) Мария Ивановна
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
После 1919