Богданова (Фалеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1916
Рождение ребёнка
22.07.1919
Дочь: (Богданова) Анна Космовна
Отец ребёнка: Богданов Косма Иванович
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно