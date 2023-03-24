Богданова (Фалеева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Фалеева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1916

Муж: Богданов Косма Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1919

Дочь: (Богданова) Анна Космовна

Отец ребёнка: Богданов Косма Иванович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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