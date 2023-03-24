Шумиляс Симеон Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
21.01.1909
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.
Сын: Шумиляст Валентин Семёнович
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.
Дочь: (Шумиляс) Таисия Семёновна
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
22.07.1913
Сын: Шумиляс Александр Семёнович
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Рождение ребёнка
04.09.1915
Сын: Шумиляс Николай Семёнович
Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна
Смерть
Около 1916