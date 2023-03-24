Шумиляс Симеон Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляс Симеон Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Szumilas Ignacy Александрович

Мать: Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна

Бракосочетание
21.01.1909

Жена: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1910 ст.

Сын: Шумиляст Валентин Семёнович

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.10.1911 ст.

Дочь: (Шумиляс) Таисия Семёновна

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1913

Сын: Шумиляс Александр Семёнович

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Рождение ребёнка
04.09.1915

Сын: Шумиляс Николай Семёнович

Мать ребёнка: Шумиляс (Утробина) Варвара Анисимовна

Смерть
Около 1916

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