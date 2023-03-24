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Szumilas Ignacy Александрович

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Место рождения

д. Herby, Варшавская губ., Российская Империя

Дата рождения

1844

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Szumilas Aleksander

Мать: не указана

д. Herby, Варшавская губ., Российская Империя
Бракосочетание
10.11.1878

Жена: Шумиляс Пелагия Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.

Сын: Шумиляс Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.

Дочь: Молчанова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.

Дочь: Шумиляс Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1889 ст.

Сын: Шумиляс Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.

Сын: Шумиляс Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1924
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
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