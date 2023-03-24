Szumilas Ignacy Александрович
Место рожденияд. Herby, Варшавская губ., Российская Империя
Дата рождения1844
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Szumilas Aleksander
Мать: не указана
д. Herby, Варшавская губ., Российская Империя
Бракосочетание
10.11.1878
Жена: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.
Сын: Шумиляс Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.
Дочь: Молчанова Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.
Дочь: Шумиляс Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1889 ст.
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.
Мать ребёнка: Шумиляс Пелагия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1924