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Шумиляс Павел Игнатьевич

Место рождения

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895 ст.

Отец: Szumilas Ignacy Александрович

Мать: Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Около 1930
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
1943
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
-: ул. 1 Поселковая 1 б (адрес из сопроводиловки на фронт)
Военная служба
С 23.03.1943 по 1945
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Род войск: в/ч 555
Смерть
Неизвестно

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