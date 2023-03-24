Шумиляс Павел Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Около 1930
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Место жительства
1943
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
-: ул. 1 Поселковая 1 б (адрес из сопроводиловки на фронт)
Военная служба
С 23.03.1943 по 1945
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Род войск: в/ч 555
Смерть
Неизвестно