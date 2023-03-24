Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Путилов Пётр

Мать: Путилова Лукерья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
10.11.1878

Муж: Szumilas Ignacy Александрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.

Сын: Шумиляс Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.

Дочь: Молчанова (Шумиляс) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шумиляс Симеон Игнатьевич

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.

Дочь: Шумиляс (Шумиляс) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.08.1889 ст.

Сын: Шумиляс Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.

Сын: Шумиляс Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович

Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Восточное, Минусинский муниципальный район, Красноярский край

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