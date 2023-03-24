Шумиляс (Путилова) Пелагия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Путилов Пётр
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1878
Рождение ребёнка
07.04.1882 ст.
Сын: Шумиляс Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1883 ст.
Дочь: Молчанова (Шумиляс) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Шумиляс Симеон Игнатьевич
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Рождение ребёнка
16.09.1887 ст.
Дочь: Шумиляс (Шумиляс) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Рождение ребёнка
27.08.1889 ст.
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Рождение ребёнка
14.01.1895 ст.
Отец ребёнка: Szumilas Ignacy Александрович
Смерть
Неизвестно